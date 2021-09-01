Середню зарплату розраховуватимуть по-новому: які зміни передбачив уряд

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати. Тепер її розраховуватимуть за новою схемою.

Відповідне рішення щодо середньої зарплати, зокрема її розрахунку, уряд ухвалив під час засідання 1 вересня.

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Зміни до розрахунку середньої зарплати

У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що наразі передбачений механізм врахування премій та інших виплат, які виплачуються за 2 місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати.

Водночас надходять численні звернення представників середнього і великого бізнесу, які мають велику кількість найманих працівників щодо невиправдано обтяжувального адміністрування обрахунку.

Тому Кабмін вирішив, що суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших заохочувальних виплат, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо.

А премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

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