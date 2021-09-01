Відповідне рішення щодо середньої зарплати, зокрема її розрахунку, уряд ухвалив під час засідання 1 вересня.
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Зміни до розрахунку середньої зарплати
У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що наразі передбачений механізм врахування премій та інших виплат, які виплачуються за 2 місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати.
Водночас надходять численні звернення представників середнього і великого бізнесу, які мають велику кількість найманих працівників щодо невиправдано обтяжувального адміністрування обрахунку.
Тому Кабмін вирішив, що суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших заохочувальних виплат, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо.
А премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.
Середня зарплата в Україні: що відомо
- За січень – липень 2021 року середня зарплата в Україні становила майже 13,5 тисяч гривень.
- Найбільше заробляють українці у Києві – 19 612 гривень, а найменше – у Кіровоградській області – 10 756 гривень.