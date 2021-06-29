У квітні відповідний показник також скоротився – на 69 гривень. Це означає, що зарплати українців падають вже другий місяць поспіль.

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Водночас, за даними Державної служби статистики, у порівнянні з травнем 2020 року зарплатив Україні зросли на 28,1%. Зокрема, реальна зарплата з урахуванням інфляції за рік зросла на 16,8%.

Зверніть увагу! Найвища нарахована зарплата у травні була у киян – 19 287 гривень, а найнижча на Волині – лише 10 890 гривень.

Сфери, працівники яких заробляють найбільше:

інформація та телекомунікації – 25 265 гривень;

фінансова та страхова діяльність – 21 965 гривень;

Державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування – 17 931 гривень;

професійна, наукова та технічна діяльність – 17 745 гривень.

Сфери, працівники яких заробляють найменше:

тимчасове розміщення та організація харчування – 8 875 гривень;

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 10 726 гривень;

будівництво – 10 920 гривень;

операції з нерухомим майном – 11 139 гривень.



Як змінювалися зарплати в Україні / Інфографіка Держстату