Державна служба статистики повідомила, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 1,7%. Загалом показники зростали упродовж року.
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Найвищий рівень середньої зарплати у листопаді 2021 року зафіксували у Києві. Вона становила 21 144 гривні. Найнижчий – на Херсонщині. Там показник становив 11 314 гривень.
Найбільше зростання зарплати у листопаді 2021 року зафіксували у таких областях:
- Сумській (на 22,1%);
- Київській (на 21,2%);
- Вінницькій (на 21,1%);
- Житомирській (на 21%);
- Чернігівській (на 20,9%);
- Хмельницькій (на 20,2%);
- Черкаській і Полтавській (на 20,1%);
Понад 40% українців цьогоріч часто відчували стрес
- Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що упродовж 2021 року понад 40% українців часто відчували стрес.
- Також 29% опитуваних іноді перебували у стані стресу.
- Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес. Водночас 7% людей – взагалі ніколи.
- Найчастіше про відчуття стресу повідомляли люди з нижчими доходами.
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