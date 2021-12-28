Державна служба статистики повідомила, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 1,7%. Загалом показники зростали упродовж року.

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Найвищий рівень середньої зарплати у листопаді 2021 року зафіксували у Києві. Вона становила 21 144 гривні. Найнижчий – на Херсонщині. Там показник становив 11 314 гривень.

Найбільше зростання зарплати у листопаді 2021 року зафіксували у таких областях:

  • Сумській (на 22,1%);
  • Київській (на 21,2%);
  • Вінницькій (на 21,1%);
  • Житомирській (на 21%);
  • Чернігівській (на 20,9%);
  • Хмельницькій (на 20,2%);
  • Черкаській і Полтавській (на 20,1%);

Понад 40% українців цьогоріч часто відчували стрес

  • Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що упродовж 2021 року понад 40% українців часто відчували стрес.
  • Також 29% опитуваних іноді перебували у стані стресу.
  • Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес. Водночас 7% людей – взагалі ніколи.
  • Найчастіше про відчуття стресу повідомляли люди з нижчими доходами.

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