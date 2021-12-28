Державна служба статистики повідомила, що середня номінальна заробітна плата штатних працівників у листопаді у порівнянні з жовтнем зросла на 1,7%. Загалом показники зростали упродовж року.

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Найвищий рівень середньої зарплати у листопаді 2021 року зафіксували у Києві. Вона становила 21 144 гривні. Найнижчий – на Херсонщині. Там показник становив 11 314 гривень.

Найбільше зростання зарплати у листопаді 2021 року зафіксували у таких областях:

Сумській (на 22,1%);

Київській (на 21,2%);

Вінницькій (на 21,1%);

Житомирській (на 21%);

Чернігівській (на 20,9%);

Хмельницькій (на 20,2%);

Черкаській і Полтавській (на 20,1%);

Понад 40% українців цьогоріч часто відчували стрес

Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що упродовж 2021 року понад 40% українців часто відчували стрес.

Також 29% опитуваних іноді перебували у стані стресу.

Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес. Водночас 7% людей – взагалі ніколи.

Найчастіше про відчуття стресу повідомляли люди з нижчими доходами.

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