Середня зарплата в Україні: у яких галузях платять найбільше

У Держстаті порахували, що середня зарплата в Україні за підсумками 2021 року становила понад 14 тисяч гривень. Найбільше заробляють у сфері авіаційного транспорту.

Середня зарплата в Україні

За січень – грудень 2021 року середня зарплата в Україні зросла на 20,9% проти аналогічного періоду торік. Так у Держстаті порахували, що середня зарплата за підсумками 2021 року склала 14 014 гривень.

Читайте також Середня зарплата освітян росте швидше, ніж середня в країні, – Держстат

У якій сфері українці заробляють найбільше

Зарплати у сфері авіаційного транспорту зросли на 31,5% до 28 506 гривень. Це найвища середня зарплата, згідно з даними Держстату.

Інформація та телекомунікації – на 28,4% до 25 530 гривень.

Фінансова та страхова діяльність – на 17,6% до 23 975 гривень.

Як змінились зарплати в інших сферах

Зарплати медиків та освітян

Також помітно у відсотковому співвідношенні зросли зарплати освітян та медиків, однак у порівнянні, наприклад, з вище згаданими сферами вони досить низькі.

Зарплати медиків за рік зросли на 31,5% до 11 825 гривень.

Освітян – на 27,5% до 11 817 гривень.

Інші галузі:

у сфері промисловість зросли на 16,8% до 14 902 гривень,

в сільському господарстві – на 20,5% до 11 733 гривень,

у будівництві – на 14,8% до 11 289 гривень,

у галузі транспорту – на 15,8% до 13 837 гривень.

Цікаво Зростання зарплат: Україна потрапила до топ-25 країн рейтингу

У яких сферах українці отримують найменше

Найнижчі зарплати, згідно з аналітикою Держстату, у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність". Навіть попри те, що вони зросли на 20,1%, в середньому українці у цій галузі отримують лише 8 214 гривень, без врахування податків. Нагадаємо, що мінімальна зарплата з грудня 2021 року – 6,5 тисяч гривень.

Чому тримати кошти в банках стане ще безпечніше: дивіться відео