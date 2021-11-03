Де в Україні платять найбільше: рейтинг областей, – інфографіка
Джерело:Держстат
Середня зарплата українців у вересні 2021 року зросла на 242 гривні. В результаті офіційна заробітна плата до оподаткування становила 14 239 гривень.
Середня зарплата за регіонами
- Найбільше у вересні отримували за свою роботу мешканці столиці. У середньому кияни мали зарплату у розмірі 20 658 гривень до оподаткування.
- Серед областей лідерство тримає Донецька область – 15 148 гривень. Зверніть увагу, що це дані без врахування тимчасово окупованих територій.
- Вище 14 тисяч отримували мешканці Київщини (14 678 гривень), Миколаївщини (14 144 гривні) та Запорізької області (14 044 гривні)
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- В трійку областей з найнижчим рівнем доходу потрапили Чернівецька (10 976 гривень), Чернігівська (11 497 гривень) та Херсонська (11 512 гривень).
Детальніше про рівень зарплат та місце області у рейтингу, дивіться на нашій інтерактивній карті.
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Середня зарплата за сферами
Вже традиційно найвищі зарплати в IT-фахівців та фінансистів, а найнижчі – у медпрацівників, освітян та працівників ресторанів й готелів.
Найвищі середні зарплати у сферах:
- Інформація та телекомунікації – 25 427 гривень;
- Фінансова та страхова діяльність – 22 547 гривень;
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 19 514 гривень.
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Водночас найнижчу заробітну плату отримують працівники зі сфер:
- Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11 295;
- Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 10 586;
- Тимчасове розміщування й організація харчування – 9 039;
Динаміка росту заробітної плати у 2021 році
Ще у січні зарплата становила 12 337 гривень, тобто на 1 902 гривні менше. Різниця доволі суттєва, ще й зважаючи на те, що гривня зміцніла з початку року на 7,3%.
Проте інфляція зменшила купівельну спроможність нашої гривні на 11% в річному вимірі за підсумками вересня.