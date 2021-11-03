Середня зарплата за регіонами

  • Найбільше у вересні отримували за свою роботу мешканці столиці. У середньому кияни мали зарплату у розмірі 20 658 гривень до оподаткування.
  • Серед областей лідерство тримає Донецька область – 15 148 гривень. Зверніть увагу, що це дані без врахування тимчасово окупованих територій.
  • Вище 14 тисяч отримували мешканці Київщини (14 678 гривень), Миколаївщини (14 144 гривні) та Запорізької області (14 044 гривні)

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  • В трійку областей з найнижчим рівнем доходу потрапили Чернівецька (10 976 гривень), Чернігівська (11 497 гривень) та Херсонська (11 512 гривень).

Детальніше про рівень зарплат та місце області у рейтингу, дивіться на нашій інтерактивній карті.

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Середня зарплата за сферами

Вже традиційно найвищі зарплати в IT-фахівців та фінансистів, а найнижчі – у медпрацівників, освітян та працівників ресторанів й готелів.

Найвищі середні зарплати у сферах:

  • Інформація та телекомунікації25 427 гривень;
  • Фінансова та страхова діяльність22 547 гривень;
  • Професійна, наукова та технічна діяльність19 514 гривень.

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Водночас найнижчу заробітну плату отримують працівники зі сфер:

  • Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування11 295;
  • Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги10 586;
  • Тимчасове розміщування й організація харчування9 039;

Динаміка росту заробітної плати у 2021 році

Ще у січні зарплата становила 12 337 гривень, тобто на 1 902 гривні менше. Різниця доволі суттєва, ще й зважаючи на те, що гривня зміцніла з початку року на 7,3%.

Проте інфляція зменшила купівельну спроможність нашої гривні на 11% в річному вимірі за підсумками вересня.