В яких областях України найвища середня зарплата: інфографіка

За січень – липень 2021 року середня зарплата в Україні склала майже 13,5 тисяч гривень. Найбільше заробляють українці у Києві, а найменше – у Кіровоградській області.

Зарплати в Україні

Середня місячна зарплата штатного працівника за період з січня по липень склала 13 458 гривень , згідно з даними Держстату.

штатного працівника за період з січня по липень склала , згідно з даними Держстату. Найбільше населення заробляє у Києві – 19 612 гривень, що на 47% більше ніж середня зарплата по Україні.

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Рівень заплати по областях

Якщо серед міст по рівню зарплати лідирує Київ, то серед областей у лідерах опинилась Донецька область.

Донецька – 14 502 гривень,

Київська – 13 693 гривень,

Запорізька – 13 336 гривень (найбільше наближена до рівня середньої зарплати по Україні),

Дніпропетровська – 13 336 гривень,

Миколаївська – 13 186 гривень.

Де українцям платять найменше

Однак у регіональному розрізі є області, де українці отримують зарплату, котра менша за середню. Наприклад, найнижча зарплата по Україні у Кіровоградській області – на більш ніж 20% нижча.

Кіровоградській – 10 756 гривень, що складає 79,9% від середньої зарплати,

Чернівецька – 10 846 гривень, 80,6% від середньої зарплати по Україні,

Чернігівська – 10 967 гривень, 81,5% від середньої зарплати по Україні,

Волинська – 10 967 гривень, 81,5% від середньої зарплати по Україні,

Херсонська – 10 983 гривень, 81,6% від середньої зарплати по Україні.

Зарплати в Україні: що потрібно знати

Згідно з Бюджетною декларацією, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень, у 2024 році – до 19 063 гривень.

Також Кабмін у серпні погодив постанову Ради про внесення зміни до законів про оплату праці. У зв'язку з чим повинні оновити правила нарахування мінімальної зарплати. Детальніше про те, кому підвищать зарплату, читайте тут.

Станом на 2021 рік кожен 5 українець працює неофіційно. Однак у Держпраці розповіли, що тіньова зайнятість скорочується.

Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу