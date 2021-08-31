В яких областях України найвища середня зарплата: інфографіка
31 серпня 2021 , 18:04Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
За січень – липень 2021 року середня зарплата в Україні склала майже 13,5 тисяч гривень. Найбільше заробляють українці у Києві, а найменше – у Кіровоградській області.
Зарплати в Україні
- Середня місячна зарплата штатного працівника за період з січня по липень склала 13 458 гривень, згідно з даними Держстату.
- Найбільше населення заробляє у Києві – 19 612 гривень, що на 47% більше ніж середня зарплата по Україні.
Цікаво Зросла у більш як 100 разів: як змінювалася зарплата українців за 30 роківНагадаємо, що у липні 2021 року середня зарплата складала 14 345 гривень, що на 32 гривні більше, ніж у червні. Однак у червні 2021 року середня зарплата українців вперше в історії становила понад 500 доларів (14 313 гривень).
Рівень заплати по областях
Якщо серед міст по рівню зарплати лідирує Київ, то серед областей у лідерах опинилась Донецька область.
- Донецька – 14 502 гривень,
- Київська – 13 693 гривень,
- Запорізька – 13 336 гривень (найбільше наближена до рівня середньої зарплати по Україні),
- Дніпропетровська – 13 336 гривень,
- Миколаївська – 13 186 гривень.
Де українцям платять найменше
Однак у регіональному розрізі є області, де українці отримують зарплату, котра менша за середню. Наприклад, найнижча зарплата по Україні у Кіровоградській області – на більш ніж 20% нижча.
- Кіровоградській – 10 756 гривень, що складає 79,9% від середньої зарплати,
- Чернівецька – 10 846 гривень, 80,6% від середньої зарплати по Україні,
- Чернігівська – 10 967 гривень, 81,5% від середньої зарплати по Україні,
- Волинська – 10 967 гривень, 81,5% від середньої зарплати по Україні,
- Херсонська – 10 983 гривень, 81,6% від середньої зарплати по Україні.
Зарплати в Україні: що потрібно знати
- Згідно з Бюджетною декларацією, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень, у 2024 році – до 19 063 гривень.
- Також Кабмін у серпні погодив постанову Ради про внесення зміни до законів про оплату праці. У зв'язку з чим повинні оновити правила нарахування мінімальної зарплати. Детальніше про те, кому підвищать зарплату, читайте тут.
- Станом на 2021 рік кожен 5 українець працює неофіційно. Однак у Держпраці розповіли, що тіньова зайнятість скорочується.
Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу