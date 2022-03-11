Середня ціна імпорту газу до України знизилася на 13%

Імпорт природного газу на територію України у лютому 2022 року була на 13% нижчою за січневу. Середня ціна у лютому склала 1010,1 долара за тисячу кубічних метрів.

Середня ціна імпорту газу до України

У січні цього року середня ціна імпорту газу становила 1161,52 долара, тож це на 13% менше проти 1010,1 долара за тисячу кубічних метрів у лютому.

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Імпорт газу в Україну

Імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 раза, або на 13,34 мільярда кубометрів проти минулого року – до 2,56 мільярда кубометрів газу.

Він здебільшого здійснювався віртуальним реверсом, а його частка у загальному обсязі поставок за підсумками 2021 року становила 89%.

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