Середня пенсія вперше за 6 років перевищила прожитковий мінімум, – Мінсоцполітики

Українські пенсіонери в 2021 році вперше з 2014 року змогли відчути покращення. Середній розмір соцвиплати перевищив суму фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Із 1 грудня середня пенсія зросла до 3 980 гривень. Вона перевищила фактичний прожитковий мінімум, який становить 3 723 гривні, на 257 гривень.

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Пенсія в Україні зросла

Зростання пенсій у 2021 році запланували в рамках комплексної програми. Підвищили розмір соцвиплат різним категоріям непрацездатних людей. Зокрема завдяки "віковій лінійці" доплат.

Із 2020 року Мінсоцполітики виплачує адресні соціальні допомоги пенсіонерам – "вікову лінійку". Усім людям від 80 років доплачують по 500 гривень, а від 75 до 80 років – по 400 гривень до пенсії.

У 2022 році обіцяють підвищення виплат пенсіонерам у кілька етапів. Очікується, що в грудні наступного року середня пенсія становитиме 4 533 гривні та буде на 15% вищою за фактичний розмір прожиткового мінімуму.

Розмір пенсій

За інформацією Пенсійного фонду України, у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму, перерахували й частину пенсійних виплат, які від нього залежать.

Так, із 1 грудня 2021 року зросла пенсія для таких категорій:

пенсіонерів, що мають повний страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 1 854 гривень до 1 934 гривні (на 80 гривень);

непрацюючих пенсіонерів, котрі старші 65 років за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) – з 2 400 гривень до 2 600 гривень (на 200 гривень).

Окрім цього, підвищили на 800 гривень максимальний розмір пенсії – з 18 540 гривень до 19 340 гривень. Мінімальну пенсію встановили на рівні 1 934 гривні.

Фактичний розмір прожиткового мінімуму

Із 1 грудня прожитковий мінімум з розрахунку на місяць складає 2393 гривні. Однак держава проводить розрахунки й встановлює "фактичний прожитковий мінімум", з огляду на актуальний рівень цін.

Станом на жовтень 2021 року, фактичний прожитковий мінімум на одну людину становив:

для дітей віком до 6 років – 4 043 гривні,

для дітей віком від 6 до 18 років – 4 999 гривні,

для працездатних осіб – 5 678 гривні,

для осіб, які втратили працездатність – 3 708 гривні.

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