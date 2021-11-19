Середній чек українців в магазині та інтернеті: У НБУ назвали суми

19 листопада 2021 , 14:48
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Джерело:

Національний банк України

Середній чек українців під час оплати покупок у магазинах зріс за рік на 9 гривень, згідно з даними Національного банку. Разом з тим середній чек під час купівлі в інтернеті зменшився на 40 гривень.

Середній чек українців 

Середня сума однієї операції в торговельній мережі за період з січня по вересень 2021 року становила 232 гривні, що лише на 9 гривень більше, ніж рік тому – 223 гривні.

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Середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 400 гривень у 2021 році, проти 440 гривень рік тому.

Банківські перекази

Сума операції з переказу з картки на картку становила 1 490 гривень проти 1 438 гривень за аналогічний період рік тому. 

  • Що стосується суми переказу коштів з картки на банківський рахунок у мережі Інтернет, то вона становила 205 гривень, згідно з даними регулятора.
  • Середня сума операцій у пристроях самообслуговування – 495 гривень.
Важливо! У НБУ рахували всі дані за період з січня по вересень 2021 року та порівнювали їх з аналогічним періодом торік. 
Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток / Інфографіка НБУ
Автор: Дар'я Вереньова