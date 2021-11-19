Середній чек українців в магазині та інтернеті: У НБУ назвали суми

Середній чек українців під час оплати покупок у магазинах зріс за рік на 9 гривень, згідно з даними Національного банку. Разом з тим середній чек під час купівлі в інтернеті зменшився на 40 гривень.

Середній чек українців

Середня сума однієї операції в торговельній мережі за період з січня по вересень 2021 року становила 232 гривні, що лише на 9 гривень більше, ніж рік тому – 223 гривні.

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Середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 400 гривень у 2021 році, проти 440 гривень рік тому.