Середній чек українців
Середня сума однієї операції в торговельній мережі за період з січня по вересень 2021 року становила 232 гривні, що лише на 9 гривень більше, ніж рік тому – 223 гривні.
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Середня сума операції в мережі Інтернет з оплати товарів та послуг становила 400 гривень у 2021 році, проти 440 гривень рік тому.
Банківські перекази
Сума операції з переказу з картки на картку становила 1 490 гривень проти 1 438 гривень за аналогічний період рік тому.
- Що стосується суми переказу коштів з картки на банківський рахунок у мережі Інтернет, то вона становила 205 гривень, згідно з даними регулятора.
- Середня сума операцій у пристроях самообслуговування – 495 гривень.
Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток / Інфографіка НБУ