Серед країн Європи Україна найм'якше пройшла економічну кризу, – Шмигаль

Денис Шмигаль заявив, що наша держава найм'якше серед європейських країн пройшла економічну кризу. Крім того, наприкінці 2020 року економіка України вже повернулася на той рівень, який був до пандемії коронавірусу.

Про таку економічну ситуацію мовиться в даних Європейської бізнес асоціації. Про це прем'єр-міністр Шмигаль розповів під час свого робочого візиту до Брюсселя.

Читайте також Українці втричі збільшили інвестиції грошей за кордон

Що каже Шмигаль

Ми втратили лише 4,5% ВВП. Цього року, за прогнозами, зростання економіки України буде понад 4,6%,

– пояснив прем'єр-міністр.

Чиновник також додав, що основна стратегія України розрахована на залучення бізнес-інвестицій.

Прогнози щодо ВВП України

►Міністерство економіки очікує, що валовий внутрішній продукт України зросте на 4,6%.

►За словами міністра економіки Ігоря Петрашка, у нашій державі зростає внутрішній товарообіг та вантажоперевезення.

►Однак негативні тенденції спостерігають у пасажироперевезеннях, трубопровідному транспорті та транспортуванні газу.

►Радник прем'єр-міністра Кирило Криволап заявив, що Національна економічна стратегія-2030 передбачає збільшення ВВП втричі впродовж 10 років.