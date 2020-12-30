З 1 січня 2021 року Росія почне постачати газ Сербії через "Турецький потік". Його почали будувати в обхід України після початку російської агресії, а на початку 2020 року ввели в експлуатацію.

В останні дні 2020 року Сербія продовжує отримувати газ через українську газотранспортну систему. Про це повідомляє видання Интерфакс.

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Очікується, що газопровід, який у Себрії називають "Балканським потоком", офіційно відкриє місцевий президент Александар Вучич. Запустять трубу о 6 ранку за місцевим часом.

До слова, газопровід вже проходить через всю територію Сербії – від болгарського кордону й аж до угорського.

Коротко про Турецький потік:

Його, як і "Північний потік-2", почали будувати після початку російсько-української війни. Офіційно запустили газопровід 8 січня 2020 року.

Наразі газ з нього отримують лише дві держави:

Туреччина,

Болгарія.

Після Сербії до газопроводу також планують долучити Угорщину й Австрію.