У Сербії 1 січня 2021 року запустили газорозподільну систему "Балканський потік" – продовження "Турецького потоку", збудованого в обхід України. Участь в офіційній церемонії брав сербський президент Александра Вучич.

Газопровід запустили близько 6 години ранку 1 січня в населеному пункті Господжінці, повідомляє місцеве видання Srbija Danas.

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До слова, Сербія розраховує отримати від цього низку економічних вигод. Зокрема, через транзит своєю територією, який здійснюватимуть після того, як добудують "Балканський потік".

Газопровід проходить 403 кілометри територією Сербії – від болгарського кордону й до угорського. Крім того, через новий шлях постачання газу розраховують знизити його ціну всередині держави.

Слід зазначити, що таку пафосну церемонію відкриття газопроводу влаштували через політичні настрої населення держави. Це чи не найбільш проросійська держава у світі, де влада й опозиція змагаються за те, хто більш проросійський.

Коротко про Турецький потік:

Його, як і "Північний потік-2", почали будувати після початку російсько-української війни. Офіційно запустили газопровід 8 січня 2020 року.

Досі газ з нього отримували лише дві держави:

Туреччина,

Болгарія.

Після Сербії до газопроводу також планують долучити Угорщину й Австрію.