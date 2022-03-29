Чи буде змінюватися сам бюджет

Шмигаль розповів, що уряд фактично вже його змінив, оскільки всі розвиткові програми об’єднали й перевели в резервний фонд держави, а вже з резервного фонду фінансуються всі необхідні витрати.

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Ви питаєте, чи буде формальний секвестр бюджету? Так, працюємо над цим. Фактично на сьогодні ми вже прийняли рішення про скорочення на 107 мільярдів гривень. Зараз додатково готуємо скорочення ще на 70 мільярдів,

– ділиться Шмигаль.

Довідка: секвестр – скорочення витрат при виконанні окремих статей або всього держбюджету, він обумовлюється різними причинами: прорахунками при складанні бюджету, виникненням форс-мажорних обставин тощо.

Також прем'єр відмітив, що країна фактично перший місяць проживаємо у воєнному стані, тож уряд спостерігає за динамікою. "В квітні подивимось, як далі будемо змінювати бюджет", – підкреслив він.

Нагадаємо Україна перевиконала бюджет на майже 24 мільярди гривень у лютому

Бюджет у військовий час

Шмигаль поділився, що в березні виконання бюджету-2022 по доходах складе понад 70%, однак у квітні показники можуть бути гіршими. Зі слів Шмигаля, бюджет у військовий час доволі простий.

Ключова стаття видатків – це оборона країни, друга значна частина – виконання соціальних зобов’язань, підтримка людей, забезпечення продуктами харчування, товарами першої необхідності, пальним та житло-комунальними послугами. І третє – це підтримка бізнесу,

– розповів він.