Такі дані онлайн-сервіс замовлення послуг Kabanchik.ua. Було проаналізовано послуги яких фахівців обирали українці в мережі і скільки за них платили.

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Яких фахівців шукали українці влітку 2021 року

Найактивніше в інтернеті українці замовляли послуги сантехніків. Протягом літа 2021 року було створено 14 тисяч замовлень – це на 30% більше, ніж у 2020 році. Серед найпопулярніших робіт, які шукали користувачі:

усунення течі;

ремонт крану;

встановлення водонагрівача та змішувача.

Середній чек в цій категорії зріс на 11% – це 695 гривень за замовлення.

Крім цього, в Україні збільшився на 42% попит на майстрів зі штукатурних робіт. За роботи замовники готові в середньому платили – 6 тисяч гривень. Загалом на їхні послуги українці витратили – 24 мільйони гривень.

Також значно більше ніж у 2020 році шукали фахівців з укладки плитки. Переважно їх наймали для того, щоб зробити викладку у ванній чи на кухні. Середній чек зріс на 24% – 6800 гривень за замовлення. Цей показник наразі залишається одним з найвищих серед представників робітничих професій.

На 28% зріс попит на електриків. Найбільш поширеними завданнями, які вказували замовники, було:

повісити люстру;

замінити проводку;

відремонтувати світильник.

В середньому одне замовлення в електрика коштує 970 гривень. До того ж все частіше українці шукали спеціалістів з підлогових робіт. Їх просили виконати стяжку, вирівнювання, монтаж або циклювання підлоги.

Українці замовляли послугу ""Чоловік на годину" на 30% частіше

Фахівці з категорії "Домашній майстер" також не втратили актуальності влітку 2021 року. Їхні послуги замовляли на 30% частіше, ніж у 2020 році, а середній чек зріс на 8% – 460 гривень за замовлення. "Майстрів на всі руки" наймали, щоб зібрати столик, встановити замок чи повісити картину.

Для монтажу кондиціонера, підключення пральної машини або електричної печі користувачі Kabancik.ua шукали фахівців зі встановлення побутової техніки. Середня вартість за одну роботу склала 2 тисячі гривень.

В одних немає часу на дрібні побутові справи, в інших — необхідних інструментів, а решта просто не хоче займатися ремонтом по дому, вважаючи за краще делегувати рутину професіоналам. Адже немає сенсу викликати бригаду, щоб повісити полицю у вітальні,

– розповіла керівниця відділу маркетингу Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Цікаво, що українці між купівлею нової техніки й ремонтом старої частіше обирали другий варіант. Тому попит на послуги майстрів з ремонту великої побутової техніки зріс на 19%, а середній чек на 7% — 600 грн за замовлення.

Довідка. Kabanchik.ua — онлайн-сервіс замовлення послуг, на якому фахівці знаходять підробіток, а замовники — майстрів. На сайті зареєстровано понад 900 тисяч замовників і більше ніж 290 тисяч робітників, які щодня виконують близько 1 600 тисяч завдань в понад 1 тисячі категорій. Сервіс працює у 71 місті України, а також у Білорусі та Казахстані.