Санкції зачепили понад 86% російських компаній

Санкції Заходу торкнулися майже 9 з 10 компаній у Росії. Частина цих компаній була змушена повністю зупинити свою діяльність.

Про це свідчить доповідь "Моніторинг поточного стану бізнесу", яку підготував апарат уповноваженого при президенті Росії із захисту прав підприємців Бориса Титова.

Зверніть увагу Стартує турнір для криптотрейдерів з призовим фондом 8 мільйонів доларів: як взяти участь

Як санкції "вбивають" російські компанії

Робота 86,8% компаній у Росії порушена запровадженими санкціями.

77,4% компаній запевняють, що адаптувалися до санкцій або сподіваються це зробити.

Водночас 11,7% не змогли пережити наслідки санкцій і зупиняють бізнес. Деякі повністю, деякі частково.

В опитуванні брали участь керівники та власники 6 тисяч компаній із 85 регіонів Росії.

Абсолютна більшість російських компаній (67,1%) повідомила про економічний спад:

з них понад 29% відчули зниження виручки;

ще майже 30% повідомили про серйозний спад;

а 7,1% повідомили про кризу.

Найзначніша проблема – спад попиту, далі йдуть дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок та складності доставки з імпорту,

– йдеться у доповіді.

Цікаво, що більш ніж половина підприємців вважають дії уряду Росії недостатніми в умовах санкційного тиску. Така ж кількість вважає, що Росії потрібна нова економічна модель.

ЄС схвалив шостий пакет санкцій

На компанії з країни-агресорки чекають ще більші випробування, адже ЄС нарешті схвалив шостий пакет санкцій, який не могли узгодити понад місяць.

Він включає в себе часткове нафтове ембарго, оскільки передбачає тимчасове звільнення з-під ембарго нафтопровідної нафти з Росії. Також у санкційних пакет увійшли відключення найбільшого російського банку Сбербанку від міжнародної системи SWIFT, заборона російських мовників у ЄС та розширення санкційного списку з осіб.

Незабаром розпочнеться робота над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Але він не включатиме газове ембарго, про що вже попередили кілька лідерів країн ЄС,

Важливо – ЄС погодив 6 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео