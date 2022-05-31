Про це свідчить доповідь "Моніторинг поточного стану бізнесу", яку підготував апарат уповноваженого при президенті Росії із захисту прав підприємців Бориса Титова.
Зверніть увагу Стартує турнір для криптотрейдерів з призовим фондом 8 мільйонів доларів: як взяти участь
Як санкції "вбивають" російські компанії
- Робота 86,8% компаній у Росії порушена запровадженими санкціями.
- 77,4% компаній запевняють, що адаптувалися до санкцій або сподіваються це зробити.
- Водночас 11,7% не змогли пережити наслідки санкцій і зупиняють бізнес. Деякі повністю, деякі частково.
Абсолютна більшість російських компаній (67,1%) повідомила про економічний спад:
- з них понад 29% відчули зниження виторгу;
- ще майже 30% повідомили про серйозний спад;
- а 7,1% повідомили про кризу.
Найзначніша проблема – спад попиту, далі йдуть дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок та складності доставки з імпорту,
– йдеться у доповіді.
Цікаво, що більш ніж половина підприємців вважають дії уряду Росії недостатніми в умовах санкційного тиску. Така ж кількість вважає, що Росії потрібна нова економічна модель.
ЄС схвалив шостий пакет санкцій
На компанії з країни-агресорки чекають ще більші випробування, адже ЄС нарешті схвалив шостий пакет санкцій, який не могли узгодити понад місяць.
Він містить часткове нафтове ембарго, оскільки передбачає тимчасове звільнення з-під ембарго нафтопровідної нафти з Росії. Також у санкційний пакет увійшли відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від міжнародної системи SWIFT, заборона російських мовників у ЄС та розширення санкційного списку з осіб.
Незабаром розпочнеться робота над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Але він не включатиме газове ембарго, про що вже попередили кілька лідерів країн ЄС,
Важливо – ЄС погодив 6 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео