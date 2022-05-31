Про це свідчить доповідь "Моніторинг поточного стану бізнесу", яку підготував апарат уповноваженого при президенті Росії із захисту прав підприємців Бориса Титова.

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Як санкції "вбивають" російські компанії

Робота 86,8% компаній у Росії порушена запровадженими санкціями.

77,4% компаній запевняють, що адаптувалися до санкцій або сподіваються це зробити.

Водночас 11,7% не змогли пережити наслідки санкцій і зупиняють бізнес. Деякі повністю, деякі частково.

В опитуванні брали участь керівники та власники 6 тисяч компаній із 85 регіонів Росії.

Абсолютна більшість російських компаній (67,1%) повідомила про економічний спад:

з них понад 29% відчули зниження виторгу;

ще майже 30% повідомили про серйозний спад;

а 7,1% повідомили про кризу.

Найзначніша проблема – спад попиту, далі йдуть дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок та складності доставки з імпорту,

– йдеться у доповіді.

Цікаво, що більш ніж половина підприємців вважають дії уряду Росії недостатніми в умовах санкційного тиску. Така ж кількість вважає, що Росії потрібна нова економічна модель.

ЄС схвалив шостий пакет санкцій

На компанії з країни-агресорки чекають ще більші випробування, адже ЄС нарешті схвалив шостий пакет санкцій, який не могли узгодити понад місяць.

Він містить часткове нафтове ембарго, оскільки передбачає тимчасове звільнення з-під ембарго нафтопровідної нафти з Росії. Також у санкційний пакет увійшли відключення найбільшого російського банку "Сбербанку" від міжнародної системи SWIFT, заборона російських мовників у ЄС та розширення санкційного списку з осіб.

Незабаром розпочнеться робота над сьомим пакетом санкцій проти Росії. Але він не включатиме газове ембарго, про що вже попередили кілька лідерів країн ЄС,

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