Сполучені Штати Америки вирішили розширити санкції проти Росії. Під перший пакет нових санкцій потрапили 45 відомств і підприємств. Це військові відомства або компанії, які постачають їм військову продукцію.

Крім того, у санкційний список потрапили також 58 відомств і компаній Китаю. Повний список опублікований на сайті Міністерства торгівлі США.

До слова Євросоюз продовжив антиросійські санкції за агресію проти України

Роські відомства, що попадають під санкції:

Міністерство оборони Росії,

Служба зовнішньої розвідки,

спеціальний льотний загін "Россия", який возить Володимира Путіна.

Крім урядових відомств, у список санкцій потрапили десятки компаній, які займаються виробництвом і постачанням військової продукції – авіації, морських суден й іншої техніки.

Міністр фінансів Вілбур Росс пояснив, що такий санкційний список допоможе американським компаніям перевіряти своїх клієнтів щодо співпраці з військовими Росії та Китаю.

Як він зазначив, це має уберегти США від того, аби американські експортери з необережності не продавали військові технології компаніям, через які ті можуть потрапити в російську чи китайську армію.

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