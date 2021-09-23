Санкції проти Кремля: Конгрес США хоче зробити російський держборг ще дорожчим для Путіна

Палата представників США включила в оборонний бюджет нові обмеження на фінансові операції з Росією. Поправки стануть відповіддю на спроби втрутитися у президентські вибори.

Обмеження на операції з новим державним боргом Росії стосуватимуться як первинного, так і вторинного ринку. Також американці не зможуть купувати деякі російські облігації.

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Росію чекають серйозні втрати

Один зі співавторів нових поправок конгресмен від Демократичної партії Боб Шерман наголосив, що ці обмеження США демонструють те, що це ще не край. Санкції можуть бути сильнішими. США готові й далі протидіяти режиму Путіна. За словами Шермана, після прийняття поправок вартість нових запозичень для Росії зросте 0,5 – 0,8%.

Однак у Торгівельній палаті висловили занепокоєння, що введення додаткових обмежень може нашкодити американським компаніям, які працюють в Росії, адже тепер банки США не зможуть їх обслуговувати.

Кремль поки ніяк не коментує нові санкції, бо на їхню думку "це робити зарано", тому що їх ще має схвалити Конгрес та підписати президент США.

Раніше з'явилася інформація про те, що Конгрес вніс в оборонний бюджет пункт зобов'язання ввести санкції щодо всіх, хто причетний до будівництва "Північного потоку-2".