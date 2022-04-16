Санкції в дії: індекс Мосбіржі за два тижні знизився на 12%

Санкції продовжують затягувати зашморг навколо шиї російської економіки. Так, за останні два тижні індекс Московської біржі знизився на 12%.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, сталося це через санкції, а також відмову деяких компаній виплачувати дивіденди. Тож усього за 2 тижні індекс Мосбіржі знизився на 12%, а разом із ним подешевшали акції деяких компаній.

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Скоро у Росії хліб стане делікатесом

Також Железняк звернув увагу на "Северсаль". Компанія вперше за останні 10 років не може виплатити акціонерам річні дивіденди. З такою рекомендацією виступила рада директорів сталеливарної та гірничодобувної компанії.

З високою ймовірністю подорожчає в Росії хліб. Санкції вплинули і на пекарні, які не мають тепер запчастин і розхідних матеріалів для печей. Нагадаємо, що 80 – 90% обладнання для випікання хліба в Росії з Європи. Якщо ж купувати аналоги в інших країнах, то потрібно буде викласти більше грошей. А це своєю чергою вплине на кінцеву ціну на продукцію на полицях.

Радкомфлот – оператор нафтогазових танкерів – не матиме можливості оптимізувати податки на Кіпрі. Тож через санкції йому доведеться кампанію розрахунку перевести до Азії.

Напередодні економіст Олег Устенко зазначив, що Росія знищиться навіть за умови згортання санкцій. Мовиться передовсім про економічний занепад. А майбутню ситуацію в країні-агресорці він порівнює з Іраном, який перебуває під санкціями з 1979 року.

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