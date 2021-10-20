Він відбуватиметься упродовж двох днів. Туди прийшли як і представники енергетичної сфери в Україні, так і потенційні партнери, чиновники з європейських країн.

Зверніть увагу "Нафтогаз" має намір нарощувати видобуток нафти, – Вітренко

За словами Юрія Вітренка, Україна займає друге місце за розмірами сховища газу в Європі, якщо не враховувати Росію. Саме це дає нашій державі можливість планувати і збільшувати власний видобуток природного газу вже на найближчі роки.

Для того, щоб видобувати більше газу, потрібно інвестувати, бурити, розвідувати. Для цього потрібні гроші,

– зауважив Вітренко.

Він відзначив, що на конгресі презентували інвестиційні можливості. Окрім цього, Україна до 2024 року планує збільшити видобуток власного газу.

Це дасть змогу посилити енергетичну безпеку країни. Також Вітренко нагадав, що ця зима стане першою, коли держава не регулювати вручну ціни на блакитне паливо.

Відзначимо! Кілька років тому в країні запустився вільний ринок цін на газ для промисловості, а 2020 року він запрацював і для населення.

Міжнародна співпраця

Невдовзі "Нафтогаз" підпише меморандум з кількома міжнародними компаніями щодо співпраці на енергетичному рівні на шельфі Чорного моря.

Саме це дасть можливість збільшити у 5 разів, у порівнянні з нинішнім рівнем, видобуток до 6 мільярдів кубометрів газу. Водночас така ініціатива потребує певних інвестицій. Тому для цього пропонують залучатись іноземним партнерам.

Румунія підтримує Україну

Представники Румунії зазначили, що підтримують Україну із початком видобутку природного газу на шельфі Чорного моря. Адже наша країна є одним із найважливіших партнерів в галузі енергетики.

Румунія підтримує посилення регіональної співпраці з Україною. Ми розуміємо, що Україна є головним партнером в новому регіоні для того, щоб посилити східноєвропейську енергетичну безпеку. Ми повністю визнаємо, які зусилля вкладають для гармонізації української енергетичної системи з європейським законодавством. Георге Нікулеску Держсекретар Міністерства енергетики Румунії

Також на конгресі обговорили початок опалювального сезону. Вітренко наголосив на тому, що підписали і подали документи понад тисячу домогосподарств.

Нагадаємо! В Україні вже стартував опалювальний сезон.

Як відбувається інвестиційний газовий конгрес: дивіться відео