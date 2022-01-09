Марина Лазебна розповіла, що проєкт має на меті допомогти малозабезпеченим родинам вийти з бідності та заснувати власну справу. Також очільниця відомства розповіла про інші соціальні інвестиції, котрі передбачені бюджетом-2022 та про накопичувальну пенсію в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Допомога від держави

Лазебна розповідає, що взяти участь у проєкті "Рука допомоги" зможуть безробітні з малозабезпечених сімей. Допомога складатиме 15 мінімальних заробітних плат, а нині це 97,5 тисяч гривень, котрі зможуть використати на необхідне обладнання та матеріали, щоб почати власну справу.

Вони зможуть отримати допомогу від держави у започаткуванні та веденні власної справи. Зокрема, пройти навчання, отримати допомогу у складання бізнес-плану, необхідні консультації, а також безвідсоткову допомогу в розмірі до 15 мінімальних зарплат (зараз це 97,5 тисяч гривень) на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів,

– ділиться очільниця Мінсоцполітики.

Коли потрібно буде повернути гроші державі

Допомогу треба буде повернути протягом трьох років. Однак зауважте, що сума, яку необхідно повернути, буде зменшуватись на суму сплачених за цей час податків від підприємницької діяльності та соціальних внесків. А якщо новий підприємець працевлаштує на два роки двох людей за направленням центру зайнятості, він взагалі не повинен буде повертати фінансову допомогу.

Коли ми пілотували цей проєкт, то доходи учасників після року роботи були від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Станом на сьогодні, менше 10% з них припинили підприємницьку діяльність. Це дуже гарні результати, адже за статистикою близько половини підприємств малого бізнесу припиняють діяльність після першого року роботи,

– ділиться Лазебна.

Також вона зауважує, що в результаті проєкту "Рука допомоги" держава замість малозабезпечених безробітних, яким щомісяця виплачується соціальна допомога, отримує платників податків, які ще й створюють нові робочі місця.

Марина Лазебна розповіла про накопичувальну пенсію: дивіться відео