Рубль продовжує стрімко падати: який зараз курс

Курс російської національної валюти станом на 7 березня 2022 року продовжує стрімко рости. Якщо зранку на біржі долар коштував 139 рублі, то вже в обід – близько 150 рублів.

Курс рубля 7 березня

Курс рубля до долара, згідно з даним сайту Investing.com, станом на 14:00 становить 140,16 рубля (+14,03%). Євро – 152,79 рубля (+14,08%).

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Чому рубль падає:

Санкції Заходу щодо Росії, а також відключення 7 російських банків вже 12 березня від SWIFT.

Зниження кредитного рейтингу Росії, який зображає загрозу ймовірного дефолту у країні.

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Офіційний курс російського центробанку

Російський рубль почав знецінюватись ще 21 лютого 2022 року, коли Путін заговорив про визнання "незалежності" так званих псевдореспублікЗагалом від початку війни Росії на території України рубль втратив понад чверть вартості щодо обох ключових валют (долар та євро) й досяг історичних мінімумів.

Москва намагається стримати курс рубля до іноземної валюти. Відтак курс рубля до долара складає 105,81 рубля купівля та продаж. Євро – 116,53 рубля купівля та 115,62 рубля продаж. Звичайно, що на "чорному ринку" він у близько два рази вищий.

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