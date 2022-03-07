Рубль продовжує стрімко падати: який зараз курс

7 березня 2022 , 14:14
Читать новость на русском

Джерело:

Investing.com

Курс російської національної валюти станом на 7 березня 2022 року продовжує стрімко рости. Якщо зранку на біржі долар коштував 139 рублі, то вже в обід – близько 150 рублів.

Курс рубля 7 березня

Курс рубля до долара, згідно з даним сайту Investing.com, станом на 14:00 становить 140,16 рубля (+14,03%). Євро – 152,79 рубля (+14,08%). 

Варто ознайомитись Росія за крок від дефолту: Moody's знову понизив рейтинг країни-окупанта

Чому рубль падає:

  • Санкції Заходу щодо Росії, а також відключення 7 російських банків вже 12 березня від SWIFT.
  • Зниження кредитного рейтингу Росії, який зображає загрозу ймовірного дефолту у країні. 
Зверніть увагу! Російський рубль почав знецінюватись ще 21 лютого 2022 року, коли Путін заговорив про визнання "незалежності" так званих псевдореспублік . Загалом від початку війни Росії на території України рубль втратив понад чверть вартості щодо обох ключових валют (долар та євро) й досяг історичних мінімумів. 

Офіційний курс російського центробанку

Москва намагається стримати курс рубля до іноземної валюти. Відтак курс рубля до долара складає 105,81 рубля купівля та продаж. Євро – 116,53 рубля купівля та 115,62 рубля продаж. Звичайно, що на "чорному ринку" він у близько два рази вищий. 

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Дар'я Вереньова