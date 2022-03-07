Курс рубля 7 березня
Курс рубля до долара, згідно з даним сайту Investing.com, станом на 14:00 становить 140,16 рубля (+14,03%). Євро – 152,79 рубля (+14,08%).
Варто ознайомитись Росія за крок від дефолту: Moody's знову понизив рейтинг країни-окупанта
Чому рубль падає:
- Санкції Заходу щодо Росії, а також відключення 7 російських банків вже 12 березня від SWIFT.
- Зниження кредитного рейтингу Росії, який зображає загрозу ймовірного дефолту у країні.
Офіційний курс російського центробанку
Москва намагається стримати курс рубля до іноземної валюти. Відтак курс рубля до долара складає 105,81 рубля купівля та продаж. Євро – 116,53 рубля купівля та 115,62 рубля продаж. Звичайно, що на "чорному ринку" він у близько два рази вищий.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!