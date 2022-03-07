Курс рубля 7 березня

Курс рубля до долара, згідно з даним сайту Investing.com, станом на 14:00 становить 140,16 рубля (+14,03%). Євро – 152,79 рубля (+14,08%).

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Чому рубль падає:

Санкції Заходу щодо Росії, а також відключення 7 російських банків вже 12 березня від SWIFT.

Зниження кредитного рейтингу Росії, який зображає загрозу ймовірного дефолту у країні.

Зверніть увагу! Російський рубль почав знецінюватись ще 21 лютого 2022 року, коли Путін заговорив про визнання "незалежності" так званих псевдореспублік . Загалом від початку війни Росії на території України рубль втратив понад чверть вартості щодо обох ключових валют (долар та євро) й досяг історичних мінімумів.

Офіційний курс російського центробанку

Москва намагається стримати курс рубля до іноземної валюти. Відтак курс рубля до долара складає 105,81 рубля купівля та продаж. Євро – 116,53 рубля купівля та 115,62 рубля продаж. Звичайно, що на "чорному ринку" він у близько два рази вищий.

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