Рубль продовжує пробивати дно: курс долара та євро виріс на більш ніж 12%
На біржі долар уже 139 рублів, а євро коштує 150 рублів. Тим часом на "чорному ринку" та в обмінниках курс ще вищий. Це однозначно новий історичний максимум.
Загалом після масштабного вторгнення Росії на територію України російський рубль вже втратив понад 40% своєї вартості.
До теми Росія видихається і зазнає великих втрат, – Кулеба
Російська національна валюта почала знецінюватись ще 21 лютого, коли Путін заговорив про визнання "незалежності" так званих псевдореспублік.
Курс рубля до євро 7 березня
Курс рубля до долара 7 березня
Нагадаємо, що вже 12 березня SWIFT відключить 7 російських банків від системи. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цього не достатньо, адже варто відключити всі банки держави-агресорки. Країни-члени ЄС організації розглядають такий варіант, однак поки відповідне рішення не ухвалили.
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