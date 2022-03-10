Варто зауважити, що в умовах тотальних заборон на валютні операції, це не більше ніж номінальна величина. Адже починаючи з 9 березня отримати на руки іноземну валюту можуть лише власники валютних рахунків і лише в доларах, проте не більше 10 тисяч.

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Нагадаємо! Російський центробанк вирішив не відновлювати торги на Московській біржі 10 березня у секції фондового та термінового ринку, про що йдеться на сайті регулятору. Останній раз акції торгувались 25 лютого цього року.

Курс центробанку

Згідно з даними центробанку, курс рубля до долара становить: продаж – 105,81 рубля, купівля – 116,08 рублі.

Нагадаємо, що рубль почав знецінюватись одразу після звернення ватажків бойовиків до Путіна з проханням визнати так звану "незалежність". До початку вторгнення Росії на територію Україну курс долара складав 81 рубль, а євро – 91 рубль.

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