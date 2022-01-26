Як свідчать дані Московської біржі, російський рубль прискорив падіння на тлі геополітичних новин та перед публікацією рішення ФРС США за ставкою.

Важливо Російський рубль обвалився: як змінився курс російської валюти до долара

Станом на вечір 26 січня ситуація на валютному ринку Росії наступна:

долар подорожчав до 79,975 рубля,

євро – до 90,23 рубля.



Рубль продовжив стрімке падіння / Фото "Фінам"

Ймовірно, що ще більше падіння рубля виникло через заяву російських політиків про постачання зброї на Донбас. Відповідна пропозиція надійшла від секретаря генеральної ради пропутінської партії "Єдина Росія" Андрія Турчака. Він назвав це "необхідністю". На абсурдну думку політика, Київ "готує військову агресію на Донбасі".

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Що відомо про падіння російського рубля

Видання Bloomberg прикметно нагадало, що російська національна валюта вже втратила 5,1%, що є найбільшим показником серед ринків, які розвиваються. Таке різке та швидке зниження курсу спонукало центральний банк припинити регулярні покупки іноземної валюти, щоб уникнути будь-якого додаткового тиску на рубль.

Зауважимо, що аналітики JPMorgan не рекомендують своїм клієнтам довгі вкладення у російський рубль. Такі рекомендації вони озвучили на тлі наростання напруженості навколо України.