Про це розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, перший рівень погіршення російської економіки – те, що багато компаній зупинили свою діяльність в РФ і люди втратили роботу.

Другим рівнем стало те, що через санкції в Росії зникло багато товарів, росіяни вже зіштовхнулися з дефіцитом багатьох з них.

А третій рівень погіршення російської економіки – це здорожчання. Насправді, за різними оцінками експертів, рубль перетворився в 50 копійок. В будь-якому випадку, від 25 до 50% сталося “усушка” (падіння - 24 канал) рубля,

– сказав Яковенко.

На його думку, наразі вплив санкцій не є катастрофічним, але гірше стали жити всі росіяни, можливо, крім пропагандистів. Експерти запевняють, що до літа буде ще більш серйозний удар.

Рубль перетрорився в "50 копійок", – Яковенко

До слова, загальна сума прямих збитків інфраструктури України внаслідок розпочатої Росією війни досягла 84,8 мільярда доларів. При цьому загальні втрати сягають щонайменше 600 мільярдів.

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