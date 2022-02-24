Російський рубль знецінився до 89,75 рубля за долар. Це на 8 рублів нижче, ніж вчора. Відтак курс встановив новий історичний мінімум. Попередній був зафіксований у січні 2016 року на позначці 85,99 рубля за долар.

До теми Вторгнення в Україну: російський ринок акцій обвалився на понад 10%

Курс рубля до євро на міжнародних торгах впав до 100,82 рубля за євро — на 8,5 рубля нижче, ніж на закритті у середу. Попередній максимум був у грудні 2014 року – тоді курс був на рівні 100,7 рубля.

Московська та Санкт-Петербурзька біржа зупинили торги на всіх ринках на тлі обвалу російського ринку на відкритті торгів. Але згодом торги поновили.

Офіційний курс гривні також дещо знецінився:

Долар коштує 29,25 гривні;

Євро коштує 33,17 гривні.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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