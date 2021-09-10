Звучит отвратительно, – Фурса о словах Витренко относительно увольнений в "Нафтогазе"
Источник:24 канал
Юрий Витренко обвинил уволенных независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" в отсутствии профильного образования. Однако такие слова главы компании "звучат отвратительно".
Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Как он отметил, уволенные члены наблюдательного совета действительно не имеют украинского профильного образования, однако они являются "безумными профессионалами".
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По словам Фурсы, эти 3 человека имеют огромный опыт работы, поэтому могут заходить в любые кабинеты Запада.
То, что говорит Витренко, звучит отвратительно на самом деле,
– подчеркнул финансовый банкир.
Конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза"
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на должности членов наблюдательного совета компании. Впрочем, по мнению Фурсы, вряд ли профессиональные люди, которые ценят свою репутацию, туда будут подаваться.
"После такого скандала настоящие профессионалы с репутацией 10 раз подумают перед тем, как уйдут", – предположил инвестиционный банкир.
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Как он предположил, офис Президента может пообещать американскому посольству, что снова будет играть по правилам. Однако теперь доверия к Украине будет уже значительно меньше.
Фурса рассказал об увольнении в "Нафтогазе": смотрите видео
Что этому предшествовало
- В "Нафтогазе" 3 независимых члена наблюдательного совета 7 сентября подали в отставку.
- Денис Шмыгаль сообщил, что поручил первому вицепремьеру Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору 4 независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".
- Юрий Витренко прокомментировал увольнение членов наблюдательного совета. Он обвинил их в отсутствии профильного образования.