Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Как он отметил, уволенные члены наблюдательного совета действительно не имеют украинского профильного образования, однако они являются "безумными профессионалами".

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По словам Фурсы, эти 3 человека имеют огромный опыт работы, поэтому могут заходить в любые кабинеты Запада.

То, что говорит Витренко, звучит отвратительно на самом деле,

– подчеркнул финансовый банкир.

Справка. В отставку 7 сентября ушли Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.

Конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза"

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на должности членов наблюдательного совета компании. Впрочем, по мнению Фурсы, вряд ли профессиональные люди, которые ценят свою репутацию, туда будут подаваться.

"После такого скандала настоящие профессионалы с репутацией 10 раз подумают перед тем, как уйдут", – предположил инвестиционный банкир.

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Как он предположил, офис Президента может пообещать американскому посольству, что снова будет играть по правилам. Однако теперь доверия к Украине будет уже значительно меньше.

Фурса рассказал об увольнении в "Нафтогазе": смотрите видео

Что этому предшествовало