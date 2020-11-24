Украина и Израиль согласовали дату начала действия зоны свободной торговли
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном завершении переговоров с Израилем относительно соглашения о зоне свободной торговли. Она начнет действовать уже с 1 января 2021 года.
Об успешном завершении переговоров с Израилем Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем фейсбуке.
К слову Переговоры Украины о зоне свободной торговли с Турцией находятся на финишной прямой
Глава государства заявил, что это новая глава в отношениях между нашими странами. Кроме того, достигнутые договоренности он назвал "зеленым светом" для увеличения украинского экспорта.
Это сигнал для более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличная новость, Биньямин Нетаньяху,
– написал Владимир Зеленский.
Что такое зона свободной торговли?Это тип международного сотрудничества, при котором страны, выступающие сторонами соглашения, отменяют друг для друга часть таможенных пошлин и налогов. Чаще всего это распространяется на все товары, кроме сельскохозяйственной продукции.
В конкретном случае с Израилем это приведет к тому, что украинские экспортеры будут заинтересованы возить свою продукцию в эту страну. Так как отсутствие пошлины сделает ее более дешевой. Аналогично это повлияет и на товары израильских производителей на украинском рынке.
Как Украина раньше торговала с Израилем
- По итогам 2019 года Израиль не вошел даже в первые 15 торговых партнеров Украины. В целом государства за год наторговали на чуть более 820 миллионов долларов.
- Украина экспортировала в Израиль своей продукции на 620 миллионов долларов, а импортировала израильской продукции – на 206 миллионов. Для сравнения с Чехией, которая замыкала 15-ку, мы наторговали более чем на 2 миллиарда долларов, а на первом месте был Китай – почти 13 миллиардов.
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