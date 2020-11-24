Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном завершении переговоров с Израилем относительно соглашения о зоне свободной торговли. Она начнет действовать уже с 1 января 2021 года.

Об успешном завершении переговоров с Израилем Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем фейсбуке.

К слову Переговоры Украины о зоне свободной торговли с Турцией находятся на финишной прямой

Глава государства заявил, что это новая глава в отношениях между нашими странами. Кроме того, достигнутые договоренности он назвал "зеленым светом" для увеличения украинского экспорта.

Это сигнал для более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества. Отличная новость, Биньямин Нетаньяху,

– написал Владимир Зеленский.

Что такое зона свободной торговли? Это тип международного сотрудничества, при котором страны, выступающие сторонами соглашения, отменяют друг для друга часть таможенных пошлин и налогов. Чаще всего это распространяется на все товары, кроме сельскохозяйственной продукции.



В конкретном случае с Израилем это приведет к тому, что украинские экспортеры будут заинтересованы возить свою продукцию в эту страну. Так как отсутствие пошлины сделает ее более дешевой. Аналогично это повлияет и на товары израильских производителей на украинском рынке.

Как Украина раньше торговала с Израилем