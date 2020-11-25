Украина и Израиль договорились о создании зоны свободной торговли с 1 января 2021 года. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил украинского президента Владимира Зеленского за сотрудничество в этом вопросе.

Это очень хорошая новость для израильской экономики, написал Биньямин Нетаньяху в своем фейсбуке.

К слову Украина и Израиль согласовали дату начала действия зоны свободной торговли

С 2021 вступит в силу соглашение о свободной экономической зоне между нами и Украиной. Это приведет к увеличению торгового оборота и повышению сотрудничества в сельском хозяйстве и высоких технологиях, а также в дополнительных инвестициях,

– подчеркнул израильский премьер.

Глава правительства Израиля также заверил, что это очень важный шаг, от которого пользу почувствуют все граждане его страны.

"Спасибо Президенту Владимиру Зеленскому за сотрудничество, что наладит отношения между нашими странами и приведет к новым свершениям", – подчеркнул Биньямин Нетаньяху.