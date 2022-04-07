Золотовалютных резервов Украины достаточно, чтобы платить за долги и импорт, – Гетманцев

Международные резервы Украины за прошлый месяц выросли на 2% или на 570 миллионов долларов и на начало апреля составили более 28 миллиардов долларов. Этих денег достаточно для обслуживания долгов и других выплат.

Золотовалютные резервы Украины

По словам народного депутата, это почти на 4%, или на миллиард долларов больше, чем год назад, или на 12,8% и на 3 миллиарда долларов больше двух лет назад в разгар ковид-кризиса.

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Если сравнивать объем золотовалютных резервов на 1 апреля, это максимум за последние 10 лет,

– отметил Гетманцев

Он пояснил, что прирост золотовалютных резервов в марте обусловлен прежде всего значительным финансированием от партнеров, которое позволило компенсировать как чистую продажу НБУ валюты на межбанке, так и обслуживание внешнего госдолга.

"Нынешний объем золотовалютных резервов более чем достаточен для покрытия будущего импорта и проведения долговых платежей, это способствует поддержанию финансовой устойчивости государства", – добавил Гетманцев.

Какую помощь получила Украина в марте

1 миллиард долларов Украина получила от Международного валютного фонда;

639 миллионов евро – от Европейского инвестиционного банка;

588 миллионов евро – от Европейского союза;

111 миллионов долларов и 312 миллионов евро – от Всемирного банка.

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