Значительных оттоков средств нет, – в Нацбанке рассказали о работе банков и успокоили украинцев
Источник:фейсбук НБУ
Циническая война России против Украины стала очередным испытанием нашей страны. В Национальном банке Украины рассказали, как работает банковская система в условиях войны.
О ситуации в этом секторе рассказала во время онлайн-конференции "Управление кредитным риском во время войны" директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.
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В частности, в Нацбанке подчеркнули, что банковская система продолжает слаженно работать, несмотря на чрезвычайно сложные условия и поддерживает экономику Украины. Этому способствуют предварительно подготовленные планы непрерывной деятельности, которые позволили банкам продолжать осуществлять базовые операции.
Следовательно, опасения по поводу существенных отливов средств не оправдались. Кроме того, в НБУ заверили, что имеющийся запас ликвидности обеспечит исполнение банками своих обязательств перед клиентами.
Что такое ликвидностьЭто способность отдельного учреждения или системы в целом обеспечивать своевременность, полноту и непрерывность выполнения всех денежных обязательств. Источник НБУ
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