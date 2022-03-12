О ситуации в этом секторе рассказала во время онлайн-конференции "Управление кредитным риском во время войны" директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

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НБУ о банковской системе и деньгах

В частности, в Нацбанке подчеркнули, что банковская система продолжает слаженно работать, несмотря на чрезвычайно сложные условия и поддерживает экономику Украины. Этому способствуют предварительно подготовленные планы непрерывной деятельности, которые позволили банкам продолжать осуществлять базовые операции.

Следовательно, опасения по поводу существенных отливов средств не оправдались. Кроме того, в НБУ заверили, что имеющийся запас ликвидности обеспечит исполнение банками своих обязательств перед клиентами.

Что такое ликвидность Это способность отдельного учреждения или системы в целом обеспечивать своевременность, полноту и непрерывность выполнения всех денежных обязательств. Источник Это способность отдельного учреждения или системы в целом обеспечивать своевременность, полноту и непрерывность выполнения всех денежных обязательств. Источник НБУ

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