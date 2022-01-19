Отныне будет действовать новая схема. Если компания, которая выкупила право на импорт / экспорт электроэнергии, не выполнила заявленного графика поставки, то проводится повторный аукцион на неиспользуемые мощности.

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Важно, что речь идет об экспорте / импорте со странами, которые не являются членами Энергетического сообщества (Россия, Беларусь, Молдова). При этом допускается отклонение в 5%.

Как это работает на практике

Если компания выкупила межгосударственное сечение мощностью 500 мегаватт и заявила, что 18 января будет импортировать 500 мегаватт, а импортировала 475 мегаватт – все в порядке.

А если импортировала всего 300 мегаватт, тогда разницу (200 мегаватт) Укрэнерго выставит повторно на аукцион. При этом деньги компании не вернутся.

Если суточный объем графика экспорта/импорта электрической энергии из/в государства, не являющихся членами Энергетического Сообщества, превышает более чем на 5% суточный объем согласованного графика торгового дня, следующего за торговым днем, в который подан график, ОСП лишает собственника физических прав на передачу (ФПП) на большую из двух величину, что соответствует проценту отклонения суточного объема экспорта/импорта электрической энергии. ОСП не осуществляет возврат средств за лишенные ФПП собственнику,

– говорится в решении НКРЭКУ.

Почему это решение важно

Такие условия должны осложнить злоупотребление монополией при импорте электроэнергии. Сейчас Украина импортирует электроэнергию только из Беларуси и в течение последних 3 месяцев этим занимались 3 компании:

ТЕТ групп Виталия Бутенко, бывшего менеджера ДТЭК;

Трейдэнергоресурс гражданина ОАЭ Тарияма Матара Мохамеда;

Электро комьюнити, которую связывают с нардепом от Слуги народа Евгением Шевченко.

Обратите внимание! По данным Укрэнерго, на январь 2022 года всю доступную мощность пересечения между Украиной и Беларусью – 900 мегаватт – выкупила лишь одна компания Трейдэнергоресурс. Стоимость 50 гривен за мегаватт-час или 33,48 миллиона гривен за месяц.