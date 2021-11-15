Жителям Донецкой и Луганской областей увеличили субсидии, – Верещук

15 ноября в правительстве приняли решение относительно жителей отдельных районов Донетчины и Луганщины, прилегающих к временно оккупированным территориям. Для них увеличили размер субсидий.

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, такое решение приняли, поскольку жители прифронтовой зоны вынужденно используют электрические приборы для обогрева помещений. В результате боевых действий, эти территории оказались без тепло- и газоснабжения.

Актуально В Минсоцполитики разъяснили, как оформить субсидию, если есть долги

"Эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", – отметила Верещук.

Субсидии в 2021 – 2022 году

В связи с новым постановлением Кабмина, во время отопительного сезона 2021 – 2022 года увеличили начисления субсидий почти 12 тысячам домохозяйств. Речь идет о суммах, в среднем – 2,5 тысячи гривен.

Выделить финансирование на дополнительные выплаты планируют из бюджетной программы Министерства социальной политики.

Размеры субсидий в отопительный сезон 2021 – 2022 года: кратко

Почти 3 миллиона украинских семей смогут получить субсидии во время текущего отопительного сезона.

В зависимости от условий потребления, уровня тарифов и состава домохозяйства, суммы помощи могут составлять от 2 до 5 тысяч гривен.

В госбюджете на 2021 год Верховная Рада предусмотрела финансирование субсидий в размере более 12 миллиардов гривен. Из них более 3 миллиардов гривен направят авансом для выплат в январе 2022 года.

Для регионов с "красной зоной" учли рост на 50% объемов использования отдельных коммунальных услуг при начислении субсидий.

Текст публикации Ирины Верещук:

Ирину Верещук назначили новым вице-премьер-министром по реинтеграции оккупированных территорий 4 ноября 2021 года. Украинское правительство пополнилось еще одной "слугой народа". Что известно о новой главе Минреинтеграции читайте по ссылке

"Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям.

Проблема в том, что местные жители на линии соприкосновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии.

Правительство решило так изменить порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон, чтобы увеличить их размер. Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тысячи грн. Увеличение начислений профинансируют из бюджетной программы Минсоцполитики.

Это командная работа правительства и офиса Президента. Отдельная благодарность за усилия и оперативность Минсоцполитики и команде Минреинтеграции".