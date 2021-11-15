По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, такое решение приняли, поскольку жители прифронтовой зоны вынужденно используют электрические приборы для обогрева помещений. В результате боевых действий, эти территории оказались без тепло- и газоснабжения.
Актуально В Минсоцполитики разъяснили, как оформить субсидию, если есть долги
"Эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии", – отметила Верещук.
Субсидии в 2021 – 2022 году
В связи с новым постановлением Кабмина, во время отопительного сезона 2021 – 2022 года увеличили начисления субсидий почти 12 тысячам домохозяйств. Речь идет о суммах, в среднем – 2,5 тысячи гривен.
Выделить финансирование на дополнительные выплаты планируют из бюджетной программы Министерства социальной политики.
Размеры субсидий в отопительный сезон 2021 – 2022 года: кратко
- Почти 3 миллиона украинских семей смогут получить субсидии во время текущего отопительного сезона.
- В зависимости от условий потребления, уровня тарифов и состава домохозяйства, суммы помощи могут составлять от 2 до 5 тысяч гривен.
- В госбюджете на 2021 год Верховная Рада предусмотрела финансирование субсидий в размере более 12 миллиардов гривен. Из них более 3 миллиардов гривен направят авансом для выплат в январе 2022 года.
- Для регионов с "красной зоной" учли рост на 50% объемов использования отдельных коммунальных услуг при начислении субсидий.
Текст публикации Ирины Верещук:
"Сегодня правительство приняло важное постановление в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, прилегающих к временно оккупированным территориям.
Проблема в том, что местные жители на линии соприкосновения вынужденно используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений, потому что их дома остались без теплоснабжения и газоснабжения в результате боевых действий. То есть, эти домохозяйства вынуждены тратить больше денег на оплату электроэнергии.
Правительство решило так изменить порядок начисления жилищных субсидий в отопительный сезон, чтобы увеличить их размер. Около 12 тысяч домохозяйств смогут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тысячи грн. Увеличение начислений профинансируют из бюджетной программы Минсоцполитики.
Это командная работа правительства и офиса Президента. Отдельная благодарность за усилия и оперативность Минсоцполитики и команде Минреинтеграции".