Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от атомных электростанций, скидки на электроэнергию. Они должны были платить на 30% меньше.

Кабмин лишил жителей городов, расположенных возле АЭС, скидки на электроэнергию: что известно

Накануне компания-поставщик электроэнергии YASNO со ссылкой на соответствующее правительственное постановление обнародовала заявление. В нем говорится, что с 1 января прекращает действовать также льготный тариф для людей, проживающих в 30-километровой зоне атомных станций. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Важно Кабмин одобрил решение по тарифам на электроэнергию с 1 января: какая цена

Заметим, после правительственных изменений в конце 2020 года тариф на электричество:

для населения по Украине вырос в 1,87 раза,

для жителей 30-километровых зон – в 2,67 раза.

Льготы для украинцев в ​​30-километровых зонах АЭС закреплены в законе "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности". В документе говорится о праве на особый тариф на электроэнергию. Регулировать этот тариф должен закон "Об электроэнергетике". Но он потерял силу с середины 2019 года.

До декабря 2020 года у людей были льготы благодаря решению Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Впрочем с вступлением в силу нового постановления Кабмина льготные тарифы прекратили действие.

Обратите внимание Почему повысили тарифы на электричество: объяснение Минэнерго

После переходного периода ценообразование будет регулировать закон "О рынке электрической энергии", в котором также о льготах нет ни слова.