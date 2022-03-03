Свою позицию Олег Дерипаска высказал на Красноярском экономическом форуме. По его словам, Россия еще с такими вызовами не сталкивалась.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Железный занавес уже опустился. Меня очень просят это не говорить, но я за мир. Через три недели станет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнеров. Думаю, мы очень удивимся, сколько их осталось. Их можно будет пересчитать по пальцам руки,

– заявил миллиардер.

Он добавил, что это не 2014 год. Сейчас экономическая ситуация в России гораздо хуже и пересидеть не удастся. Миллиардер призвал завершать этот госкапитализм.

Напомним, что из-за низменного нападения России на Украину наши международные партнеры наложили мощные экономические санкции против агрессора. Более того, санкции продолжаться – с 12 марта 7 крупных российских банков отключат от системы SWIFT.