Ухудшает экономическое положение, – Железняк про "антиахметовский" законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Кабмина, который увеличивает налоговую нагрузку. Однако этот документ может способствовать ухудшению экономического положения в государстве.

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что украинцам подавали "антиахметовский" законопроект как средство борьбы с олигархами. Однако есть только несколько страниц, которые каким-то образом относятся к крупным промышленным группам.

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Почему законопроект является проблемным

Железняк заметил, что большинство страниц в документе касаются других вещей. Речь идет об администрировании, квартирах, установлении дополнительной налоговой нагрузки, начислении налога на землю и прочее.

По словам нардепа, он является председателем рабочей группы по этому законопроекту. По этому поводу у него были встречи с представителями около 80 бизнес-ассоциаций. Однако ни один из них даже частично не поддерживал документ.

У меня все замечания и предложения на рабочих группах были относительно отклонения этого законопроекта как такого, что фактически ухудшает экономическое положение,

– подчеркнул Железняк.

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Сейчас нардепы готовят большое количество правок к "антиахметовскому" законопроекту. Это необходимо для того, чтобы исправить документ и изменить так, чтобы он не "пугал" бизнес.

Железняк рассказал об "антиахметовском" законопроекте: смотрите видео

Что этому предшествовало