Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что украинцам подавали "антиахметовский" законопроект как средство борьбы с олигархами. Однако есть только несколько страниц, которые каким-то образом относятся к крупным промышленным группам.
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Почему законопроект является проблемным
Железняк заметил, что большинство страниц в документе касаются других вещей. Речь идет об администрировании, квартирах, установлении дополнительной налоговой нагрузки, начислении налога на землю и прочее.
По словам нардепа, он является председателем рабочей группы по этому законопроекту. По этому поводу у него были встречи с представителями около 80 бизнес-ассоциаций. Однако ни один из них даже частично не поддерживал документ.
У меня все замечания и предложения на рабочих группах были относительно отклонения этого законопроекта как такого, что фактически ухудшает экономическое положение,
– подчеркнул Железняк.
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Сейчас нардепы готовят большое количество правок к "антиахметовскому" законопроекту. Это необходимо для того, чтобы исправить документ и изменить так, чтобы он не "пугал" бизнес.
Железняк рассказал об "антиахметовском" законопроекте: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Верховная Рада 1 июля на внеочередном заседании приняла в первом чтении "антиахметовский" законопроект.
- За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.
- Законопроект назвали "антиахметовским", ведь он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды, на которой специализируются компания "Метинвест" Рината Ахметова, а также ввести акцизный налог на электроэнергию, которую производят из солнечных и ветровых электростанций.