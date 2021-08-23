Ждать ли Украине новой программы макрофинансовой помощи: ответ Еврокомиссии
Источник:"РБК-Украина"
Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи от ЕС. Но для получения средств требуется решение Международного валютного фонда.
Как рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, это решение должны принять до 14 сентября.
Важно Избежать проблем в сентябре, – Кухта о "подарке" от МВФ
Он отметил, что сначала нужно завершить текущую программу помощи, а уж тогда говорить о новой.
Если все эти программы выполняются, тогда непосредственных краткосрочных проблем с финансированием госбюджета создаваться не должно,
– сказал Домбровскис.
На вопрос о том, если до 14 сентября ответа от МВФ не будет, что тогда делать, он ответил: "Продолжить ее (программу – 24 канал) мы не сможем, там сроки очень четкие. Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш".
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что для Украины важным шагом в поддержке станет выделение второго транша помощи от ЕС. По словам премьер-министра, наше государство выполнило все условия для его получения.
Какие условия выполнила Украины
- Наша страна осуществила ряд важных шагов относительно совершенствования функционирования антикоррупционной инфраструктуры.
- Продолжается работа касательно законодательной основы для расширения полномочий частных исполнителей и упрощения доступа к этой профессии.
- Приняли закон о создании Бюро экономической безопасности. Продолжается реформа системы корпоративного управления государственными предприятиями;
- Обеспечили улучшение функционирования рынка природного газа.
Какой помощи ожидает Украина
Еще в июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by, стоимостью 5 миллиардов долларов. Из них 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу. Впоследствии должно было состояться 4 просмотра, но программу решили остановить.
21 декабря 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что шансы пересмотра программы являются достаточно высокими. Впоследствии появилась информация о том, что МВФ не будет пересматривать программу, потому что Украина не выполнила своих обязательств. Украина опровергает этот факт.