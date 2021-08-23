Ждать ли Украине новой программы макрофинансовой помощи: ответ Еврокомиссии

Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи от ЕС. Но для получения средств требуется решение Международного валютного фонда.

Как рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, это решение должны принять до 14 сентября.

Важно Избежать проблем в сентябре, – Кухта о "подарке" от МВФ

Он отметил, что сначала нужно завершить текущую программу помощи, а уж тогда говорить о новой.

Если все эти программы выполняются, тогда непосредственных краткосрочных проблем с финансированием госбюджета создаваться не должно,

– сказал Домбровскис.

На вопрос о том, если до 14 сентября ответа от МВФ не будет, что тогда делать, он ответил: "Продолжить ее (программу – 24 канал) мы не сможем, там сроки очень четкие. Вопрос, каким образом скоординировать работу с МВФ, чтобы успеть выделить второй транш".

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что для Украины важным шагом в поддержке станет выделение второго транша помощи от ЕС. По словам премьер-министра, наше государство выполнило все условия для его получения.

Какие условия выполнила Украины

Наша страна осуществила ряд важных шагов относительно совершенствования функционирования антикоррупционной инфраструктуры.

Продолжается работа касательно законодательной основы для расширения полномочий частных исполнителей и упрощения доступа к этой профессии.

Приняли закон о создании Бюро экономической безопасности. Продолжается реформа системы корпоративного управления государственными предприятиями;

Обеспечили улучшение функционирования рынка природного газа.

Какой помощи ожидает Украина

Еще в июне 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by, стоимостью 5 миллиардов долларов. Из них 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу. Впоследствии должно было состояться 4 просмотра, но программу решили остановить.

21 декабря 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что шансы пересмотра программы являются достаточно высокими. Впоследствии появилась информация о том, что МВФ не будет пересматривать программу, потому что Украина не выполнила своих обязательств. Украина опровергает этот факт.