Инновацию ввел президент Наиб Букелле. По его мнению, это поможет привлечь больше инвестиций в экономику страны, а также поспособствует экономическому росту. В твиттере Букеле постоянно появляются оптимистичные сообщения о том, как биткойн завоевывает страну.

Обратите внимание "Самый крутой диктатор": президент Сальвадора изменил описание в твиттере на фоне протестов

Правительство Сальвадора закупило 700 биткойнов

Местные ИТ-специалисты разработали, а правительство ввело в обращение электронные кошельки, получившие название Chivo, что в переводе с испанского означает "крутой". Каждый гражданин может получить его скачав на свой смартфон соответствующее приложение.

Чтобы стимулировать сальвадорцев активнее использовать биткойны, правительство обеспечило каждому новому пользователю приложения Chivo 30 долларов на счету. По стране развернули 200 автоматов, в которых с электронного кошелька с биткойнами можно снять наличные деньги – доллары, ставшие в Сальвадоре государственной валютой еще в 2001 году.

Кроме того, правительство уже закупило 700 биткойнов, что равняется 22 миллионам долларов, чтобы запустить внутренний рынок криптовалют. А еще власти Сальвадора надеются, что Chivo поможет сальвадорцам, работающим за границей, проще переводить деньги на родину.

Первая государственная майнинговая ферма

Эти переводы обеспечивают треть бюджета страны ежегодно. В то же время в Сальвадоре начали строить первую государственную майнинговую ферму для контроля за расчетами в биткойнах и для их производства.

Процесс майнинга позволяет проверить процесс транзакции и подтвердить, что транзакция корректна. Это требует поддержания математического процесса, который делает компьютер для того, чтобы решить эту математическую проблему.

– сказал Густаво Куэллар, стратегический советник майнинговой фермы.

"Ферму" строят на верхушке одного из сальвадорских вулканов Текапа. Процесс майнинга очень энергозатратен и к нему много критиков среди экологов, так как он увеличивает углеродный след человека на планете.

Не пропустите Компания основателя Twitter создаст собственную систему для майнинга биткойна: главные цели

Но, как заверили в сальвадорском правительстве, беспокоиться не стоит, ведь вулкан позволяет производить экологически безопасную геотермальную электроэнергию.

"Мы первая страна в мире, которая использует биткойны как законное средство платежа, и мы можем производить больше ресурсов посредством майнинга биткойнов", – сказал Даниэль Альварес, исполнительный директор гидроэлектростанции Рио Лемпа.

Малый бизнес не видит пользы в биткойнах

Но у президентской инновации много критиков внутри страны. Представители малого бизнеса видят мало пользы в биткойнах. Представительница Национальной ассоциации частных предпринимателей Леонор Сельва отметила, что на практике большинство людей скачивает Chivo для того, чтобы сразу снять правительственные 30 долларов со счета.

Актуально Банки или криптокошелек: выбирающие жители Сальвадора после легализации биткойна

У многих жителей сельских районов даже нет смартфона, чтобы воспользоваться этой инновацией. Треть сальвадорцев никогда не имела банковского счета. Как следствие, не хорошо понимает принципы функционирования финансового рынка, не говоря о рынке криптовалют.

Эксперимент с биткойнами в Сальвадоре: смотрите видео

А он, как утверждает большинство финансистов, очень изменчив, курс биткойна за мгновение может значительно упасть или вырасти. Это подвергает опасности те небольшие сбережения, которые имеет население.

После внедрения Chivo у многих пользователей возникали проблемы с переводом денег. Часть пожаловалась, что их ID уже использовались, когда они попытались загрузить приложение. В общей сложности контролирующий орган, ответственный за введение биткойна, со времени запуска Chivo получил почти полторы тысячи жалоб от сальвадорцев.

У людей есть определенное недоверие к биткойну, у нас есть доллары и люди желают использовать их, а биткойны никаким образом не улучшают жизнь,

– сказал Карлос Мембреньо.

МВФ против введения биткойна

Многим экономистам не нравится непрозрачность рынка криптовалют, не позволяющая отследить, откуда пришли инвестиции.

Раскритиковали власти Сальвадора и в Международном валютном фонде, с которым правительство ведет переговоры по предоставлению очередного транша. Там тоже пока нет доверия к виртуальной валюте, которую часто используют в онлайн-пространстве для покупки оружия и наркотиков.

Читайте также Биткойн побил исторический рекорд: цена пересекла 66 тысяч долларов

Но президент Сальвадора Наиб Букеле не учитывает критику. Он убежден: биткойн позволит снизить зависимость страны от крупных финансовых институтов и их кредитов и позволит привлечь больше свободных средств на нужды экономики страны.

В то же время, действительно ли введение расчетов в крипте решит экономические проблемы Сальвадора покажет только время.