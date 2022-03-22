Зерновые продолжают дорожать: одна из причин – война в Украине

Фьючерсы на различные зерновые культуры продолжают дорожать. Все из-за опасений по поводу поставок и сокращенных предложений на фоне войны России на территории Украины.

Цены на зерновые на биржах

Фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго во время торгов 22 марта выросли на 2,4%, до 11,46 доллара за бушель, после скачка на 5,2% в понедельник (21 марта).

на бирже в Чикаго во время торгов 22 марта выросли на 2,4%, до 11,46 доллара за бушель, после скачка на 5,2% в понедельник (21 марта). Контракт на соя-бобы вырос в цене на 1,3% – до 17,12 доллара за бушель, впервые за две недели.

вырос в цене на 1,3% – до 17,12 доллара за бушель, впервые за две недели. Кукуруза подорожала на 0,4%.

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Почему цены растут

Украина и Россия – одни из крупнейших производителей и экспортеров зерновых культур. Поэтому в связи с полномасштабной войной России на территории Украины цены будут оставаться высокими, считает аналитик Commonwealth Bank of Australia Тобин Гори.

Ведущие импортеры пшеницы ищут альтернативные пути снабжения, что поддерживает цены. В частности, Индия ведет переговоры о поставках с Египтом, а также с Китаем и Турцией.

Кроме того, рынок следит за новостями о забастовке сотрудников Canadian Pacific Railway Ltd., одного из крупнейших железнодорожных операторов Канады, что также может сказаться на поставках, если проблему не удастся решить быстро.

Тем временем соя реагирует на слабый прогноз урожая этой культуры в Южной Америке из-за засухи.

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