Зеркаль ответила, при каких условиях можно реанимировать "Северный поток-2"

Россия цинично продолжает войну против Украины. Пока на территории нашего государства проходят боевые действия, "Северный поток-2" для страны-агрессора закрыт.

В России такую ​​ситуацию прекрасно понимают. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.

Стоит прочесть Мы же говорили вам, что "Северные потоки" – это подготовка к войне, – Зеленский к Бундестагу

Россия может не признавать ситуацию с "СП-2"

"Они (россияне – 24 канал) могут это не признавать. Однако это (СП-2 – 24 канал) – проект, который точно закрыт до момента российской капитуляции и завершения всех действий, связанных с войной ", – подчеркнула Зеркаль.

Во время интервью ведущая спросила, можно ли теоретически реанимировать газопровод, когда Россия будет нормальным государством. На что пресс-секретарь министра энергетики ответила: "Да".

Полное интервью с Еленой Зеркаль вы сможете посмотреть на ютубе 24 канала 31 марта в 12:00.

Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта