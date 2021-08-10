Земельные участки под застройку могут подорожать на 20%: прогноз экспертов

По итогам 2021 года цена земельных участков под застройку в Украине может вырасти до 20%, считают в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. Наибольшее подорожание прогнозируют в киевском регионе, а в Закарпатье и Днепре ситуация будет без существенных изменений.

Киевский регион

В киевском регионе эксперты прогнозируют наибольшее подорожание земли под застройку – на 20%. Согласно аналитике АСНУ, на конец июля текущего года уже состоялось подорожание земли на расстоянии до 20 километров от Киева, в среднем на 15 – 18%.

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Также эксперт отметил, что количество сделок за апрель – июнь увеличилась более чем на 20% по сравнению с январем – мартом. Господин Пита прогнозирует и дальнейший рост спроса на 3 – 5% ежемесячно, а на конец года вполне вероятно может сложиться ситуация, когда покупателей будет на 15% больше, чем количество земельных участков, которые выставлены на продажу.

Максимальная цена на землю

Эксперт обратил особое внимание на то, что до конца года фактически будет сформирована максимальная цена на землю под застройку и в течение первой половины 2022 года ценовые колебания будут незначительными.

В Днепре предложение превышает спрос

В АСНУ рассказывают, что согласно их аналитике за первые 7 месяцев 2021 года, в городе спрос на земельные участки под частную застройку на 30% меньше, чем имеющееся предложение.

Ценовая ситуация будет без изменений

Именно поэтому стоимость земельных участков под частную застройку в настоящее время остается на стабильном уровне. Эксперт АСНУ Юрий Алексеенко отмечает, что даже если осенью спрос на земельные участки вырастет на 7% – 10%, то он будет почти вдвое меньше, чем в сегменте частных домов. Поэтому, из-за разрыва между спросом и предложением ценовая ситуация не будет иметь особых изменений, а стоимость земли будет постоянной.

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Ситуация на рынке в Закарпатье

В Ужгороде целом сохраняется ценовая стабильность, считают в АСНУ. С начала 2021 года (за первые 7 месяцев) колебания цен было несущественное и наблюдался рост стоимости лишь отдельных участков на 3 – 5%.

Однако этот рост точечная и не влияет на общую конъюнктуру,

– подчеркивает Роман Перегинец, эксперт АСНУ.

Сокращение спроса в Харькове

За период с января по июль текущего года спрос на земельные участки под частную застройку на 30% меньше против имеющегося предложения , поэтому стоимость земельных участков остается на стабильном уровне.

Вместе с тем Юрий Алексеенко предполагает, что осенью спрос на земельные участки может вырасти от 7% до 10%, но из-за разрыва между спросом и предложением ценовая ситуация не будет иметь особых изменений.